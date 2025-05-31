فضل الله: هل طبقت الحكومة ما التزمت به في إعادة الإعمار؟

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن "المواقف التي نسمعها من بعض الحكومة ليست فقط خارجة عن البيان الوزاري، بل هي ضده ونقيضه وتتنصل من المسؤوليات التي تمّ الالتزام بها أمام الشعب اللبناني."



وسأل: "هل طبقت الحكومة ما التزمت به في إعادة الإعمار؟ هناك خمسة أو ستة بنود مطلوب تطبيقها، وبعدها يأتي موضوع الدفاع عن لبنان الذي يحتاج إلى استراتيجية أمن وطني."