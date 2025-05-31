قبول إسرائيليّ لمقترح ويتكوف... هذا ما في التفاصيل

على المقلب الاسرائيليّ، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان ابلغ الرهائن المحتجزين في غزة قبول إسرائيل للمقترح الذي قدمه ويتكوف، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل. فماذا في آخر المواقف الاسرائيلية؟