لقاء اللبنانيين الشيعة أطلق "وثيقة نحو 2030": قوة لبنان الحقيقية تقوم على الدولة ومؤسساتها الشرعية

انطلاقًا من سلسلة لقاءات إمتدت لاكثر من عامين، أطلق لقاء اللبنانيين الشيعة "وثيقة نحو 2030" التي تهدف الى بناء شبكة من العلاقات والتفاهمات وتنشيط العمل السياسي المعارض لاحتكار تمثيل الطائفة الشيعية من قبل ثنائي أمل حزب الله.وفي اللقاء الموسع الذي عقد عصر الاحد، أعلن اللقاء رفضه إختزال هوية أعضائه اللبنانية بأي مشروع يتجاوز مصلحة لبنان ووحدته وسيادته، ولا أن يكون السلاح بديلًا عن الدولة أو على حسابها، مؤكدًا أن قوة لبنان الحقيقية تقوم على الدولة ومؤسساتها الشرعية، وعلى سيادة القانون، وحصرية السلاح بيد الدولة.وشدد اللقاء على أن الطائفة الشيعية ليست حكرًا على أي ثنائي سياسي أو فئة حزبية تحتكر تمثيلها، معتبرًا أن السلاح الذي وُضع في بيئة الطائفة الشيعية، بدلًا من أن يكون ضمانة لأبنائها، أضعف دور الطائفة الوطني، وزجها في صراعات ومحاور لا تخدم مصلحة لبنان وشعبه.