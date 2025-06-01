فضل الله: تجاهل الدولة لمسؤولياتها قد يدفع الناس للبحث عن وسائل للدفاع عن أنفسهم وأرضهم

حذر عضو كتلو الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله من خطأ بعض الجهات في السلطة التي تراهن على الاعتداءات الإسرائيلية لتحقيق مكاسب سياسية داخلية.



وخلال احتفال تكريمي للشهيد نبيل بلاغي في بلدة ياطر، أكد فضل الله أن تجاهل الدولة لمسؤولياتها قد يدفع الناس للبحث عن وسائل للدفاع عن أنفسهم وأرضهم.





