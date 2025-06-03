ردًا على تصريح ترامب بأنه لن يسمح لإيران بأي تخصيب لليورانيوم... عراقجي للـLBCI: نحن لا نحتاج لإذن من أحد

وقع وزير خارجية إيران عباس عراقجي في بيروت كتابه "قوة التفاوض".



وعلى هامش حفل التوقيع، كانت له أيضًا مواقف من الملف النووي، فأكد أن بلاده تلقت مقترحًا أميركيًا فيه كثير من الغموض، ستجيب عليه طهران خلال أيام، وفقًا لمصالحها.



وردًا على تصريح الرئيس الاميركي دونالد ترامب بأنه لن يسمح لإيران بأي تخصيب لليورانيوم، قال عراقجي للـLBCI: "نحن لا نحتاج لإذن من أحد."