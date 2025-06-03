الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المغتربون اللبنانيون يساهمون في تحول الحكومة إلى حكومة ذكية

بترا ابو حيدر الكاتب: بترا ابو حيدر
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-03 | 13:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المغتربون اللبنانيون يساهمون في تحول الحكومة إلى حكومة ذكية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المغتربون اللبنانيون يساهمون في تحول الحكومة إلى حكومة ذكية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

اللبنانيون

يساهمون

الحكومة

حكومة

LBCI التالي
ردًا على تصريح ترامب بأنه لن يسمح لإيران بأي تخصيب لليورانيوم... عراقجي للـLBCI: نحن لا نحتاج لإذن من أحد
إضاءة صخرة الروشة في صرخة بيئية... إليكم التفاصيل
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:48

مشروع قرار يطالب بوقف فوريّ وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة

LBCI
آخر الأخبار
16:45

المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ لسكان غزة: يُمنع منعًا باتًا الدخول إلى مناطق مراكز التوزيع

LBCI
آخر الأخبار
16:45

متحدث باسم الجيش الإسرائيليّ محذرًا سكان قطاع غزة: يحظر الانتقال غدًا عبر الطرقات المؤدية إلى مراكز التوزيع التي تعتبر مناطق قتال

LBCI
آخر الأخبار
16:21

نص اطلعت عليه رويترز: مشروع قرار لمجلس الأمن يطالب بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت تعمل على مواصلة ما بناه أبناء المرحوم توفيق طبارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

شارع المعرض... بين الذاكرة والنبض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

إنفراط عقد بلدية طرابلس بعد استقالة نصف أعضائها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

خبر سار للبنانيين والسوريين لتوفير المال والوقت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:42

العثور على شاب مغمى عليه داخل محطة انتظار الركاب في البترون

LBCI
آخر الأخبار
14:44

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخين أطلقا من سوريا في منطقة مفتوحة جنوب الجولان

LBCI
آخر الأخبار
15:27

مصادر محلية سورية للـLBCI: قصف مدفعي إسرائيليّ في الجولان المحتل باتجاه حوض اليرموك غربي درعا

LBCI
آخر الأخبار
15:28

وسائل إعلام سورية: الجيش الإسرائيليّ ضرب منطقة في درعا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت تعمل على مواصلة ما بناه أبناء المرحوم توفيق طبارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

شارع المعرض... بين الذاكرة والنبض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

إنفراط عقد بلدية طرابلس بعد استقالة نصف أعضائها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

خبر سار للبنانيين والسوريين لتوفير المال والوقت

LBCI
أخبار لبنان
13:41

جائزة سمير قصير لحرية الصحافة في الذكرى العشرين لاغتياله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

نواب حاكم مصرف لبنان... بين التجديد وبين التعيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

قانون إصلاح المصارف وملاحظات صندوق النقد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

المغتربون اللبنانيون يساهمون في تحول الحكومة إلى حكومة ذكية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

عباس عراقجي في بيروت: بين الإعمار والسلاح

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
04:22

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
10:24

الجيش: مقتل أحد المطلوبين الخطرين بعد إطلاقه النار على دورية أثناء دهم منزله في بريتال

LBCI
آخر الأخبار
07:09

تعيين الوزير السابق علي حمية مستشارًا لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لشؤون إعادة الإعمار

LBCI
فنّ
04:18

ستيفاني عطالله تشارك متابعيها مجموعة صور مميزة من حفل زفافها: "أشخاص سعداء"

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 03-06-2025

LBCI
حال الطقس
01:18

طقس ربيعي معتدل حتى الأربعاء... وارتفاع بالحرارة بدءًا من الخميس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

خبر سار للبنانيين والسوريين لتوفير المال والوقت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

خبر إبعاد أورتيغوس عن الملف اللبناني خلط الأوراق...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More