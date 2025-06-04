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بعد قرار رفع أسعار المحروقات… هكذا ستتأثر الأسعار في الأسواق
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-04 | 13:35
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بعد قرار رفع أسعار المحروقات… هكذا ستتأثر الأسعار في الأسواق
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بعد قرار رفع أسعار المحروقات… هكذا ستتأثر الأسعار في الأسواق
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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