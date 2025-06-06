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هذا هو سبب الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإيلون ماسك

طوني مراد الكاتب: طوني مراد
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-06 | 13:33
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هذا هو سبب الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإيلون ماسك
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هذا هو سبب الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإيلون ماسك

 
 
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