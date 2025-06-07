الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
22
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Researcher قصّة كبيرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
22
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وفد من لجنة الصداقة الفرنسية اللبنانية في بيروت: تعاون ورسائل سياسية ودعم مشروط
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-07 | 13:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
وفد من لجنة الصداقة الفرنسية اللبنانية في بيروت: تعاون ورسائل سياسية ودعم مشروط
3
min
وفد من لجنة الصداقة الفرنسية اللبنانية في بيروت: تعاون ورسائل سياسية ودعم مشروط
يزور وفد من مجموعة الصداقة الفرنسية - اللبنانية في مجلس النواب الفرنسي، لبنان، برئاسة النائب أرنو لوغال، عضو حزب "فرنسا الأبية".
وفي مقابلة حصرية مع الـLBCI، أشار لوغال الى أن مجموعات الصداقة البرلمانية بين فرنسا ولبنان في الجمعية الوطنية هي مجموعات تهدف بطبيعتها إلى تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، موضحا أنها "شكلٌ من أشكال الدبلوماسية البرلمانية وهي دبلوماسية تكمل أحيانا بل وتحل مكان الدبلوماسية الرسمية بين الدول عندما تنقطع العلاقات بينها وتضفي طابعاً خاصاً على دبلوماسية الدولة".
وأوضح أن "هذه المجموعات تضم ممثلين عن كامل الطيف السياسي داخل كل برلمان مما يسمح بالتواصل مع الجميع حتى مع من نختلف معهم في الرأي"، قائلا: "هذا أمر جوهري لأن جوهر الدبلوماسية هو الحوار والتفاوض خصوصا مع أولئك الذين نختلف معهم".
وعن زيارة بيروت، قال لوغال: "لقد قررت الجمعية الوطنية القيام بمهمة في لبنان بمشاركة نواب من مختلف القوى السياسية الفرنسية وأنا أشارك ضمن هذه المهمة بصفتي رئيسا لمجموعة الصداقة الفرنسية - اللبنانية". وأضاف: "سنقوم بإعداد تقرير بعد عودتنا. المهم هو أن نأتي لنتبادل الآراء مع السلطات اللبنانية التي نشكرها على حسن الاستقبال وأن نفهم بشكل أفضل الوضع في لبنان في لحظة تاريخية يمر بها البلد سواء على الصعيدين الإقليمي والدولي أو على الصعيد الداخلي".
وعن اللقاء مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قال النائب أرنو لوغال: "أكدنا له أننا سنقوم بكل ما في وسعنا للمساعدة في الحفاظ على سيادة لبنان وخصوصا فيما يتعلق باحترام اتفاق وقف اطلاق النار من الجانب الإسرائيلي وهو أمر لا يحدث حاليا، في حين أن الجانب اللبناني يلتزم تماما ببنود الاتفاق. وقد عبرنا له عن التوافق في وجهات النظر بشأن هذه النقطة تحديدا ولا سيما في ما يتعلق بموضوع تجديد ولاية قوات اليونيفيل والتي باتت مهددة من بعض الأطراف. وأكدنا أننا سندعم وسندفع دبلوماسيتنا للتحرك من أجل ضمان هذا التجديد".
وأضاف: "الرئيس اللبناني أشار إلى الزيارة المرتقبة للممثل الخاص للرئيس إيمانويل ماكرون إلى لبنان جان إيف لودريان ونحن نعلم أن فرنسا تعمل من أجل احترام سيادة لبنان ومن أجل تعزيز الصداقة بين شعبينا".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
لجنة الصداقة الفرنسية اللبنانية
بيروت
أرنو لوغال
التالي
الإعتداء الإسرائيلي الأخير يضغط على لبنان... وإسرائيل تكشف عن إنذارها المسبق للحكومة اللبنانية
الأردن أول بلد عربي رسمياً يتأهل الى كأس العالم 2026 في كرة القدم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-04-10
سلام إطلع من وفد "اللبنانية" على أوضاع الجامعة ووعد بدعمها
أخبار لبنان
2025-04-10
سلام إطلع من وفد "اللبنانية" على أوضاع الجامعة ووعد بدعمها
0
أخبار لبنان
2025-06-03
رجي التقى وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي وماغرو: للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب
أخبار لبنان
2025-06-03
رجي التقى وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي وماغرو: للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب
0
أخبار دولية
2025-06-05
زعيم كوريا الشمالية يتعهد بدعم غير مشروط لروسيا
أخبار دولية
2025-06-05
زعيم كوريا الشمالية يتعهد بدعم غير مشروط لروسيا
0
أخبار لبنان
2025-06-01
حاكم مصرف لبنان في الرابطة المارونية: المعالجة تحتاج تعاون السلطات ودعمًا دوليًا ضمن حلول وطنية
أخبار لبنان
2025-06-01
حاكم مصرف لبنان في الرابطة المارونية: المعالجة تحتاج تعاون السلطات ودعمًا دوليًا ضمن حلول وطنية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
السعودية تحوّل رؤية 2030 إلى واقع…
تقارير نشرة الاخبار
13:42
السعودية تحوّل رؤية 2030 إلى واقع…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
فتوى تحريم الثأر في سوريا ترضي الغرب... والأهم الإلتزام بها
تقارير نشرة الاخبار
13:35
فتوى تحريم الثأر في سوريا ترضي الغرب... والأهم الإلتزام بها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
صيف 2025 على الأبواب... والضيافة اللبنانية تعود لتتصدر المشهد!
تقارير نشرة الاخبار
13:29
صيف 2025 على الأبواب... والضيافة اللبنانية تعود لتتصدر المشهد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الصوتان التفضيليان: مطلب للثنائي ترفضه الأحزاب المسيحية
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الصوتان التفضيليان: مطلب للثنائي ترفضه الأحزاب المسيحية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-05-30
فوز رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس برئاسة إتحاد بلديات جبيل ورئيس بلدية ميفوق-القطارة بشير إلياس نائبا له
آخر الأخبار
2025-05-30
فوز رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس برئاسة إتحاد بلديات جبيل ورئيس بلدية ميفوق-القطارة بشير إلياس نائبا له
0
أخبار دولية
2025-05-29
حماس تعلن أن المقترح الأميركي الذي وافقت عليه إسرائيل حول هدنة في غزة لا يستجيب لمطالبها
أخبار دولية
2025-05-29
حماس تعلن أن المقترح الأميركي الذي وافقت عليه إسرائيل حول هدنة في غزة لا يستجيب لمطالبها
0
أمن وقضاء
2025-05-27
الجيش: عمليات دهم في جبل محسن والمنكوبين ودالك وإصابة مواطن
أمن وقضاء
2025-05-27
الجيش: عمليات دهم في جبل محسن والمنكوبين ودالك وإصابة مواطن
0
حال الطقس
2025-06-01
طقس ربيعي معتدل حتى الخميس... والحرارة ترتفع مجددًا نهاية الأسبوع
حال الطقس
2025-06-01
طقس ربيعي معتدل حتى الخميس... والحرارة ترتفع مجددًا نهاية الأسبوع
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
السعودية تحوّل رؤية 2030 إلى واقع…
تقارير نشرة الاخبار
13:42
السعودية تحوّل رؤية 2030 إلى واقع…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
فتوى تحريم الثأر في سوريا ترضي الغرب... والأهم الإلتزام بها
تقارير نشرة الاخبار
13:35
فتوى تحريم الثأر في سوريا ترضي الغرب... والأهم الإلتزام بها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
صيف 2025 على الأبواب... والضيافة اللبنانية تعود لتتصدر المشهد!
تقارير نشرة الاخبار
13:29
صيف 2025 على الأبواب... والضيافة اللبنانية تعود لتتصدر المشهد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
وفد من لجنة الصداقة الفرنسية اللبنانية في بيروت: تعاون ورسائل سياسية ودعم مشروط
تقارير نشرة الاخبار
13:20
وفد من لجنة الصداقة الفرنسية اللبنانية في بيروت: تعاون ورسائل سياسية ودعم مشروط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الصوتان التفضيليان: مطلب للثنائي ترفضه الأحزاب المسيحية
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الصوتان التفضيليان: مطلب للثنائي ترفضه الأحزاب المسيحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
جعجع: لدى لبنان فرصة قد لا تستمر بعد شهرين
تقارير نشرة الاخبار
13:11
جعجع: لدى لبنان فرصة قد لا تستمر بعد شهرين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
رسائل من توم حرب إلى المسؤولين اللبنانيين بشأن سلاح حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:10
رسائل من توم حرب إلى المسؤولين اللبنانيين بشأن سلاح حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
غانتس مستعد للتنازل عن المواقع العسكرية التي سيطر عليها جيشه في لبنان... مقابل التطبيع
تقارير نشرة الاخبار
13:07
غانتس مستعد للتنازل عن المواقع العسكرية التي سيطر عليها جيشه في لبنان... مقابل التطبيع
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:37
مقدمة النشرة المسائية 07-06-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:37
مقدمة النشرة المسائية 07-06-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:52
شعبة المعلومات توقف 5 متورّطين في إشكال صبرا الذي أدى إلى وفاة شخصَين
أمن وقضاء
10:52
شعبة المعلومات توقف 5 متورّطين في إشكال صبرا الذي أدى إلى وفاة شخصَين
2
أمن وقضاء
12:34
بيان تحذيري من وزارة الإعلام بشأن التواصل مع جهات إسرائيلية
أمن وقضاء
12:34
بيان تحذيري من وزارة الإعلام بشأن التواصل مع جهات إسرائيلية
3
أمن وقضاء
16:27
على أوتوستراد زحلة... سرقة فان بعد اطلاق النار على صاحبه
أمن وقضاء
16:27
على أوتوستراد زحلة... سرقة فان بعد اطلاق النار على صاحبه
4
أخبار دولية
09:33
إيران تؤكد حيازتها وثائق على صلة بمنشآت إسرائيل النووية
أخبار دولية
09:33
إيران تؤكد حيازتها وثائق على صلة بمنشآت إسرائيل النووية
5
أخبار دولية
10:40
زلزال بقوة 5,3 درجات قرب جبل آثوس في اليونان
أخبار دولية
10:40
زلزال بقوة 5,3 درجات قرب جبل آثوس في اليونان
6
أخبار لبنان
10:43
في دوحة عرمون... حريق ناجم عن إطلاق مفرقعات نارية
أخبار لبنان
10:43
في دوحة عرمون... حريق ناجم عن إطلاق مفرقعات نارية
7
تقارير نشرة الاخبار
13:10
رسائل من توم حرب إلى المسؤولين اللبنانيين بشأن سلاح حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:10
رسائل من توم حرب إلى المسؤولين اللبنانيين بشأن سلاح حزب الله
8
آخر الأخبار
02:29
طقس ربيعي حار يسيطر على لبنان مع استقرار في درجات الحرارة
آخر الأخبار
02:29
طقس ربيعي حار يسيطر على لبنان مع استقرار في درجات الحرارة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More