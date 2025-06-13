الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"شعبٌ كالأسد"... العملية الإسرائيلية على إيران

تقارير نشرة الاخبار
2025-06-13 | 13:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
"شعبٌ كالأسد"... العملية الإسرائيلية على إيران
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"شعبٌ كالأسد"... العملية الإسرائيلية على إيران

عند الساعة الثانية فجرًا بتوقيتِ تل ابيب أي الثانية والنصف بتوقيتِ طهران، انطلقت حوالى ٢٠٠ طائرة من سلاحِ الجو الإسرائيليّ بإتجاهِ إيران.

هذه العملية أُطلق عليها اسم: شعبٌ كالأسد

إسمُ العملية مقتبسٌ من آيةٍ من التورات تقول: كأسدٍ ينهض، وكشبلٍ يرتفع. 

آيةٌ كتبها نتنياهو الخميس على ورقة ووضعها في حائطِ البُراق في المسجد الأقصى، وتُستعمل للتأكيدِ أن شعبَ إسرائيل موعودٌ بالقوةِ والانتصار الإلهيّ، هكذا يعتبر الاسرائيليون.

لكن كيف حصلت العملية؟

سُربُ الطائرات الحربية الذي إنطلق بإتجاه إيران  كان من طراز F‑35 التي  تُوصف بقدرتِها على اختراقِ الدفاعات الإيرانية بفضلِ تجهيزها لتقليلِ بصمة الرادار، وطائرات F‑15 وF‑16، مقسمة بين قاذفات محملة بصواريخ ذكية، تقوم بعملية القصف، وبين مقاتلات تحمي هذه الطائرات القاذفة.

إضافةً الى طائراتٍ أخرى مصنفة كطائراتِ دعمٍ  وتموين، مهمتُها تزويدُ الطائراتِ المقاتلة بالوُقود. 

هذه الطائرات هي من طراز Boeing 707 Re’em يمكنها ان تتجاوز مسافة تريد عن ٦٠٠٠ كلم من دونِ الحاجةِ الى وُقود، وقد واكبت الطائرات المقاتلة الى مسافةٍ لا تقل عن ١٦٠٠ الى ٢٠٠٠ كلم في اتجاه ايران.

قسم من المقاتلات عبر المجال الجويّ الأردنيّ، والأجواء العراقية، وقسم آخر عبر الأجواء السورية وصولًا إلى إيران، وقد أظهرت مقاطع فيديو مرور طائرات تزويد الوقود فوق الأراضي السورية.

وفي تمام الثالثة والنصف فجرًا بتوقيت طهران القت هذه الطائرات ما يزيد عن 330 صاروخ على ما يقارب 100 هدف، شملت مواقع سكنية لقادة عسكريين/مراكز عسكرية ومنشآت نووية ومواقع صواريخ باليستية.

هذه الهجمات أدت إلى سقوط ستة علماء نوويين وعدد من كبار القادة العسكريين، وآخرين كانوا برفقتهم.

لكن الأخطر من كل ذلك هو ما تحدثت عنه وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الهجوم  لم يكن جويًا فقط، بل استُبِق بعمل استخباراتي كبير  داخل ايران قاده الموساد، الذي مهّد الطريق أمام الطائرات المقاتلة من خلال تعطيل الدفاعات الجوية والصاروخية ، في عملية غير مسبوقة من حيث التخطيط والاختراق الكبير.

خلال الهجوم، اين كان سلاح الدفاع والجو الايرانيّ؟

‏The Guardian تحدثت عن إعتراض طائرات إيرانية مقاتلة للطائرات الإسرائيلية، لكن لم تتحدث المصادر عن إسقاط أو اعتراض ناجح لها، وربما ذلك يعود الى تعطل أجهزة الإعتراض هذه نتيجة الهجوم الإسرائيليّ السابق على البلاد في اوكتوبر 2024، وهذا ما كانت أكدته إسرائيل حينها.

وبعد إتمام العملية في جولتها هذه، خرج رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ليؤكد أن العملية ستستمر لعدد الأيام اللازمة.

وبعيد الساعة الثامنة صباحا,بدأ الرد الإيرانيّ.
بحسب تل ابيب,تم إطلاق 100 درون إيرانية  بإتجاه اسرائيل،اعتُرضت كلُها في أجواء  دول الجوار مثل الأردن.

ايران الرسمية ظلت صامتة حتى تحدث المرشد الذي أعلن أن إسرائيل ستَلقى عقابا قاسيا، قائلاً: بهذا الهجوم كتب الكيان الصهيوني لنفسِه مصيرا مريرا وسيلقاه بالتأكيد.
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان شدد بدوره على حتمية الرد، وأن هذا الرد سيدفع الكيانَ الصهيوني للندم على فعلته الغبية.

الضربات الإسرائيلية استمرت على إيران طيلة النهار وهي طالت محيط مطار تبريز ومحيط مدينة شيراز وهمدان وغيرهما, في وقت اكد المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي ان العملية طويلة الامد , وخطة الهجوم تدريجية.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

أخبار دولية

كالأسد"...

العملية

الإسرائيلية

إيران

LBCI التالي
الدور الذي لعبه الموساد العملية العسكرية على إيران... وهذا الجديد
إصابة نجم منتخب لبنان لكرة السلة وائل عرقجي تبعده عن الملاعب...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
20:52

مسؤول عسكري إسرائيلي: العملية الإسرائيلية ضد إيران تحمل اسم "الأسد الصاعد"

LBCI
أخبار دولية
13:46

تطورات الموقف الإيرانيّ من "شعب كالاسد"

LBCI
أخبار دولية
22:03

نتنياهو: العملية العسكرية الإسرائيلية ضدّ إيران ستستمر "بقدر ما يلزم من أيام"

LBCI
أخبار دولية
2025-05-05

عائلات الرهائن: قرار الحكومة الإسرائيلية توسعة العملية في قطاع غزة "تضحية بالرهائن"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

الهجوم الإسرائيليّ على إيران... متابعة للموقف الأميركيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

ديوان شعر حكمت ابو زيد يختصر تجربة شخصية حول اعادة تشكيل الذات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

إعادة افتتاح مغارة جعيتا... والعمل على إنجاز الترتيبات الضرورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع وصلت إلى لبنان وحطت في سهيلة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:07

تحديد أوقات منع مرور الشّاحنات على أوتوستراد المتن السّريع صعودًا باتجاه بلدات المتن الأعلى

LBCI
أخبار دولية
13:46

تطورات الموقف الإيرانيّ من "شعب كالاسد"

LBCI
أخبار دولية
12:35

ترامب: إسرائيل استخدمت عتادًا أميركيًا عظيمًا خلال الهجوم على إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

ضربة ايران تشل الملاحة الشرق اوسطية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:21

التطورات الأخيرة لكرة السلة ومنتخب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

الهجوم الإسرائيليّ على إيران... متابعة للموقف الأميركيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

ديوان شعر حكمت ابو زيد يختصر تجربة شخصية حول اعادة تشكيل الذات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

إعادة افتتاح مغارة جعيتا... والعمل على إنجاز الترتيبات الضرورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع وصلت إلى لبنان وحطت في سهيلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

التصعيد الإيرانيّ–الإسرائيليّ يهزّ الاقتصاد العالميّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

ضربة ايران تشل الملاحة الشرق اوسطية

LBCI
أخبار دولية
13:46

تطورات الموقف الإيرانيّ من "شعب كالاسد"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

استعدادات إسرائيل لاحتمال ردّ إيرانيّ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
04:14

إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز

LBCI
خبر عاجل
01:31

معلومات للـLBCI: شركة طيران الشرق الأوسط ألغت رحلاتها إلى الدول التي أقفلت مجالها الجوي كالأردن والعراق وتعمد إلى تغيير مسار طائراتها وفقًا للمسارات الآمنة

LBCI
خبر عاجل
23:39

بيان لوزارة الخارجية الإيرانية حول العدوان العسكري الإسرائيلي على إيران...

LBCI
أخبار لبنان
22:46

بعد الهجوم الإسرائيلي... هذا ما قاله السفير الإيراني لدى لبنان

LBCI
خبر عاجل
03:33

الخارجية الأميركية: السفارة الأميركية لديها مؤشرات على احتمال وجود صواريخ أو طائرات مسيرة فوق المجال الجوي الأردني

LBCI
خبر عاجل
01:07

الجيش الإسرائيلي: النظام الإيراني أطلق في الساعات الأخيرة أكثر من 100 طائرة مسيرة نحو إسرائيل حيث تعمل كافة أجهزة الدفاع الجوي للتصدي لها

LBCI
خبر عاجل
00:28

معلومات للـLBCI: مطار بيروت الدولي لا يزال يعمل بشكل طبيعي والحركة الجوية هي بإتجاه الغرب وتم إعتماد الأجواء القبرصية حاليًا وفقط فلاي دبي ألغت رحلتها لليوم

LBCI
خبر عاجل
06:06

ترامب: بعض المتشددين الإيرانيين تحدثوا بشجاعة لكنهم لم يكونوا يعلمون ما الذي كان سيحدث فجميعهم موتى الآن والأمر سيزداد سوءًا فبالفعل حصل موت ودمار هائل لكن لا يزال هناك وقت لإنهاء هذه المجزرة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More