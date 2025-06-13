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"شعبٌ كالأسد"... العملية الإسرائيلية على إيران
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-13 | 13:17
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"شعبٌ كالأسد"... العملية الإسرائيلية على إيران
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"شعبٌ كالأسد"... العملية الإسرائيلية على إيران
عند الساعة الثانية فجرًا بتوقيتِ تل ابيب أي الثانية والنصف بتوقيتِ طهران، انطلقت حوالى ٢٠٠ طائرة من سلاحِ الجو الإسرائيليّ بإتجاهِ إيران.
هذه العملية أُطلق عليها اسم: شعبٌ كالأسد
إسمُ العملية مقتبسٌ من آيةٍ من التورات تقول: كأسدٍ ينهض، وكشبلٍ يرتفع.
آيةٌ كتبها نتنياهو الخميس على ورقة ووضعها في حائطِ البُراق في المسجد الأقصى، وتُستعمل للتأكيدِ أن شعبَ إسرائيل موعودٌ بالقوةِ والانتصار الإلهيّ، هكذا يعتبر الاسرائيليون.
لكن كيف حصلت العملية؟
سُربُ الطائرات الحربية الذي إنطلق بإتجاه إيران كان من طراز F‑35 التي تُوصف بقدرتِها على اختراقِ الدفاعات الإيرانية بفضلِ تجهيزها لتقليلِ بصمة الرادار، وطائرات F‑15 وF‑16، مقسمة بين قاذفات محملة بصواريخ ذكية، تقوم بعملية القصف، وبين مقاتلات تحمي هذه الطائرات القاذفة.
إضافةً الى طائراتٍ أخرى مصنفة كطائراتِ دعمٍ وتموين، مهمتُها تزويدُ الطائراتِ المقاتلة بالوُقود.
هذه الطائرات هي من طراز Boeing 707 Re’em يمكنها ان تتجاوز مسافة تريد عن ٦٠٠٠ كلم من دونِ الحاجةِ الى وُقود، وقد واكبت الطائرات المقاتلة الى مسافةٍ لا تقل عن ١٦٠٠ الى ٢٠٠٠ كلم في اتجاه ايران.
قسم من المقاتلات عبر المجال الجويّ الأردنيّ، والأجواء العراقية، وقسم آخر عبر الأجواء السورية وصولًا إلى إيران، وقد أظهرت مقاطع فيديو مرور طائرات تزويد الوقود فوق الأراضي السورية.
وفي تمام الثالثة والنصف فجرًا بتوقيت طهران القت هذه الطائرات ما يزيد عن 330 صاروخ على ما يقارب 100 هدف، شملت مواقع سكنية لقادة عسكريين/مراكز عسكرية ومنشآت نووية ومواقع صواريخ باليستية.
هذه الهجمات أدت إلى سقوط ستة علماء نوويين وعدد من كبار القادة العسكريين، وآخرين كانوا برفقتهم.
لكن الأخطر من كل ذلك هو ما تحدثت عنه وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الهجوم لم يكن جويًا فقط، بل استُبِق بعمل استخباراتي كبير داخل ايران قاده الموساد، الذي مهّد الطريق أمام الطائرات المقاتلة من خلال تعطيل الدفاعات الجوية والصاروخية ، في عملية غير مسبوقة من حيث التخطيط والاختراق الكبير.
خلال الهجوم، اين كان سلاح الدفاع والجو الايرانيّ؟
The Guardian تحدثت عن إعتراض طائرات إيرانية مقاتلة للطائرات الإسرائيلية، لكن لم تتحدث المصادر عن إسقاط أو اعتراض ناجح لها، وربما ذلك يعود الى تعطل أجهزة الإعتراض هذه نتيجة الهجوم الإسرائيليّ السابق على البلاد في اوكتوبر 2024، وهذا ما كانت أكدته إسرائيل حينها.
وبعد إتمام العملية في جولتها هذه، خرج رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ليؤكد أن العملية ستستمر لعدد الأيام اللازمة.
وبعيد الساعة الثامنة صباحا,بدأ الرد الإيرانيّ.
بحسب تل ابيب,تم إطلاق 100 درون إيرانية بإتجاه اسرائيل،اعتُرضت كلُها في أجواء دول الجوار مثل الأردن.
ايران الرسمية ظلت صامتة حتى تحدث المرشد الذي أعلن أن إسرائيل ستَلقى عقابا قاسيا، قائلاً: بهذا الهجوم كتب الكيان الصهيوني لنفسِه مصيرا مريرا وسيلقاه بالتأكيد.
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان شدد بدوره على حتمية الرد، وأن هذا الرد سيدفع الكيانَ الصهيوني للندم على فعلته الغبية.
الضربات الإسرائيلية استمرت على إيران طيلة النهار وهي طالت محيط مطار تبريز ومحيط مدينة شيراز وهمدان وغيرهما, في وقت اكد المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي ان العملية طويلة الامد , وخطة الهجوم تدريجية.
*
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