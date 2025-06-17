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لجنة الإعلام اطلعت على خطتي وزيري الإعلام والاتصالات... والموسوي يدعو القضاء لتحمّل مسؤوليته في ضبط الخطاب الإعلامي
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-17 | 06:47
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لجنة الإعلام اطلعت على خطتي وزيري الإعلام والاتصالات... والموسوي يدعو القضاء لتحمّل مسؤوليته في ضبط الخطاب الإعلامي
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لجنة الإعلام اطلعت على خطتي وزيري الإعلام والاتصالات... والموسوي يدعو القضاء لتحمّل مسؤوليته في ضبط الخطاب الإعلامي
اطلعت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة برئاسة النائب ابراهيم الموسوي من وزير الإعلام المحامي بول مرقص على خطة عمله لتنظيم وضبط الخطاب الإعلامي في وسائل الاعلام، كما تمت متابعة البحث مع وزير الاتصالات شارل الحاج في موضوع خطة عمله لقطاع الإتصالات في المرحلة المقبلة.
الموسوي اكد انه على القضاء الاضطلاع بمسؤوليته من اجل ضمان الخطاب الاعلامي.
*
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