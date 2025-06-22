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قواعد أميركية في دول مجاورة لإيران... الرد لا يتعلق بالقدرة بل بحساب التداعيات
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-22 | 13:27
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قواعد أميركية في دول مجاورة لإيران... الرد لا يتعلق بالقدرة بل بحساب التداعيات
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قواعد أميركية في دول مجاورة لإيران... الرد لا يتعلق بالقدرة بل بحساب التداعيات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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