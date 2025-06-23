تفاصيل الهجمات الإيرانية الأخيرة على إسرائيل...

على الجبهة الإسرائيلية، أطلقت صلية ثقيلة من الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل ما أدى إلى سقوط أربعة صواريخ، ثلاثة منها في الجنوب وواحد في الشمال.



الهجوم أدى الى انقطاع في التيار الكهربائي في إحدى مدن السهل الساحلي بحسب وسائل اعلام اسرائيلية.



وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استخدم في موجة القصف الأخيرة صاروخ خيبر الباليستي متعدد الرؤوس لأول مرة.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن إطلاق "دفعة جديدة من الصواريخ" من إيران باتجاه إسرائيل داعيا السكان للتوجه إلى الملاجىء، فيما لم تذكر أجهزة الإسعاف وقوع ضحايا.



هذه تفاصيل الهجمات الإيرانية الأخيرة...