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وقف النار بين نفي وانتصار... فهل تلوح المفاوضات في الأفق؟

تقارير نشرة الاخبار
2025-06-24 | 08:01
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وقف النار بين نفي وانتصار... فهل تلوح المفاوضات في الأفق؟
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وقف النار بين نفي وانتصار... فهل تلوح المفاوضات في الأفق؟

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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