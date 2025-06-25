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وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران... مرحلة جديدة من الترقب لما بعد الاتفاق
الكاتب:
طوني مراد
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-25 | 13:34
مشاهدات عالية
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وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران... مرحلة جديدة من الترقب لما بعد الاتفاق
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وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران... مرحلة جديدة من الترقب لما بعد الاتفاق
*
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