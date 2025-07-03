تطبيق الـ1701 وإعادة الإعمار في اجتماع لجنة شؤون الخارجية والمغتربين مع السفير الفرنسي

تطبيق القرار 1701 في جنوب لبنان وملف إعادة الإعمار حضرا في اجتماع لجنة شؤون الخارجية والمغتربين مع السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو.



واللقاء اتى من ضمن اللقاءات الدورية التي تجريها اللجنة مع السفير لمواكبة التطورات الجيوسياسية في لبنان والمنطقة ودعم الدولة الفرنسية للبنان على أكثر من صعيد.