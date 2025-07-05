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لبنان ينتظر الموفد الاميركي توم باراك والاخير يقول: Let's make Lebanon Great again
الكاتب:
طوني مراد
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-05 | 13:17
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لبنان ينتظر الموفد الاميركي توم باراك والاخير يقول: Let's make Lebanon Great again
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لبنان ينتظر الموفد الاميركي توم باراك والاخير يقول: Let's make Lebanon Great again
*
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