تفاصيل ما ستحمله زيارة براك وما سيكون عليه الرد اللبناني...

يسود الترقب في انتظار ما ستحمله زيارة المبعوث الأميركي توماس براك الى بيروت وما سيكون عليه الرد اللبناني.وقال براك بعيد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون من قصر بعبدا: "لا نملي على لبنان ما ينبغي أن يفعله إنما ندعمه في قراراته والآلية التي كانت موجودة بين لبنان واسرائيل لم تسر في المسار الصحيح. المسار يجب أن يبدأ من الداخل اللبناني وهناك يكمن التحدي ونريد من لبنان أن يتعامل مع حزب الله وليس نحن".هذه التفاصيل...