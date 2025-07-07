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براك في بيروت: أفكار لحل شامل بلا ضمانات... والكرة في ملعب الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-07 | 13:00
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براك في بيروت: أفكار لحل شامل بلا ضمانات... والكرة في ملعب الحكومة
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براك في بيروت: أفكار لحل شامل بلا ضمانات... والكرة في ملعب الحكومة
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