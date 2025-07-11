اختتام الدورة الداخلية للتنس

اختتمت الدورة الداخلية للتنس ضمن نشاطات النادي اللبنانيّ للسيارات والسياحة الATCL لموسم ال٢٠٢٥ والتي شارك فيها ٥٠ لاعبًا.



وجرت المباراة النهائية امام جمهور كبير تقدمه رئيس مجلس ادارة الATCL بيلي كرم وعضو مجلس الادارة ومنسق الانشطة الرياضية نسيب حداد.



وبعد هذا الحددث ستنطلق مباشرة بطولة كأس لبنان من تنظيم اتحاد اللبنانيّ للتنس والتي سيشارك فيها عند الرجال كما السيدات جميع المصنفين وعدد كبير من اللبنانيين والمغتربين في الخارج.