الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تطواف ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع من الحازمية
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-11 | 13:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
تطواف ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع من الحازمية
0
min
تطواف ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع من الحازمية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
ذخائر
القديسة
تيريزيا
الطفل
الحازمية
التالي
في قصر بعبدا جلسة لمجلس الوزراء... إليكم أبرز بنودها
استشهد والدها أمامها... لكنها لم تتخلّ عن طريق المعرفة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:35
المتحدث باسم الدفاع المدنيّ: مركبات الإنقاذ في مدينة غزة خرجت على الخدمة بشكل كامل
آخر الأخبار
16:35
المتحدث باسم الدفاع المدنيّ: مركبات الإنقاذ في مدينة غزة خرجت على الخدمة بشكل كامل
0
أخبار لبنان
16:20
وزارة الخارجية الأميركية وافقت على اتفاق محتمل لبيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان
أخبار لبنان
16:20
وزارة الخارجية الأميركية وافقت على اتفاق محتمل لبيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان
0
خبر عاجل
15:28
البنتاغون: الخارجية الأميركية تقرر الموافقة على بيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان بقيمة 100 مليون دولار
خبر عاجل
15:28
البنتاغون: الخارجية الأميركية تقرر الموافقة على بيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان بقيمة 100 مليون دولار
0
آخر الأخبار
14:59
مريض بحاجة إلى 6 وحدات دم فئة O+ للتبرع التوجه الى مركز الصليب الاحمر - انطلياس
آخر الأخبار
14:59
مريض بحاجة إلى 6 وحدات دم فئة O+ للتبرع التوجه الى مركز الصليب الاحمر - انطلياس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
جورج بوشكيان... بين الحصانة والمحاسبة
تقارير نشرة الاخبار
14:23
جورج بوشكيان... بين الحصانة والمحاسبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مشهدية امل وتفاؤل في انطلاقة مهرجانات بيت الدين
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مشهدية امل وتفاؤل في انطلاقة مهرجانات بيت الدين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
نتنياهو عاد من واشنطن لينكب على ملفات إيران صفقة الأسرى وسوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:28
نتنياهو عاد من واشنطن لينكب على ملفات إيران صفقة الأسرى وسوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
اجراءات الدخول الى مخيم عين الحلوة تعرقل عملا فنيا بين فضل شاكر وشيرين
تقارير نشرة الاخبار
13:26
اجراءات الدخول الى مخيم عين الحلوة تعرقل عملا فنيا بين فضل شاكر وشيرين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:49
الغارة على طيرهرما استهدفت دراجة نارية وإصابة سائقها
آخر الأخبار
10:49
الغارة على طيرهرما استهدفت دراجة نارية وإصابة سائقها
0
رياضة
2025-07-09
أو. أم. تي تفتخر بدعمها لفريقي الرياضي والحكمة
رياضة
2025-07-09
أو. أم. تي تفتخر بدعمها لفريقي الرياضي والحكمة
0
صحة وتغذية
08:49
أطعمة قادرة على خفض ضغط الدم... هذا ما اكتشفه الخبراء
صحة وتغذية
08:49
أطعمة قادرة على خفض ضغط الدم... هذا ما اكتشفه الخبراء
0
خبر عاجل
2025-07-08
برّاك للـLBCI: مهمتنا في سوريا واضحة وهي مكافحة داعش ولن نسحب تلك القوات حتى نتأكد من أنّ تلك الخلايا الإرهابية يتم إطفاءها بأفضل طريقة
خبر عاجل
2025-07-08
برّاك للـLBCI: مهمتنا في سوريا واضحة وهي مكافحة داعش ولن نسحب تلك القوات حتى نتأكد من أنّ تلك الخلايا الإرهابية يتم إطفاءها بأفضل طريقة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
جورج بوشكيان... بين الحصانة والمحاسبة
تقارير نشرة الاخبار
14:23
جورج بوشكيان... بين الحصانة والمحاسبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مشهدية امل وتفاؤل في انطلاقة مهرجانات بيت الدين
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مشهدية امل وتفاؤل في انطلاقة مهرجانات بيت الدين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
نتنياهو عاد من واشنطن لينكب على ملفات إيران صفقة الأسرى وسوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:28
نتنياهو عاد من واشنطن لينكب على ملفات إيران صفقة الأسرى وسوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
اجراءات الدخول الى مخيم عين الحلوة تعرقل عملا فنيا بين فضل شاكر وشيرين
تقارير نشرة الاخبار
13:26
اجراءات الدخول الى مخيم عين الحلوة تعرقل عملا فنيا بين فضل شاكر وشيرين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الثلاثاء المقبل... جلسة نيابية لتنفيس الاحتقان
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الثلاثاء المقبل... جلسة نيابية لتنفيس الاحتقان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
ملف عودة النازحين السوريين يتحرّك في لحظة تقاطع لبنانية - دولية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
ملف عودة النازحين السوريين يتحرّك في لحظة تقاطع لبنانية - دولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
دمشق تدرس خيارات تصعيدية تدريجية تجاه لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:18
دمشق تدرس خيارات تصعيدية تدريجية تجاه لبنان
0
أخبار لبنان
13:10
مجلس الوزراء أقرّ عددًا من التعيينات...
أخبار لبنان
13:10
مجلس الوزراء أقرّ عددًا من التعيينات...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
تطواف ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع من الحازمية
تقارير نشرة الاخبار
13:06
تطواف ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع من الحازمية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:20
مصادر لـ"تلفزيون سوريا": الشرع يهدد بتصعيد دبلوماسي وإقتصادي ضد بيروت بسبب تجاهل ملف الموقوفين السوريين في لبنان
خبر عاجل
05:20
مصادر لـ"تلفزيون سوريا": الشرع يهدد بتصعيد دبلوماسي وإقتصادي ضد بيروت بسبب تجاهل ملف الموقوفين السوريين في لبنان
2
أخبار لبنان
10:05
تعرفوا إلى المدعي العام الماليّ الجديد ماهر شعيتو...
أخبار لبنان
10:05
تعرفوا إلى المدعي العام الماليّ الجديد ماهر شعيتو...
3
اقتصاد
02:22
جدول جديد للمحروقات... هذه الأسعار
اقتصاد
02:22
جدول جديد للمحروقات... هذه الأسعار
4
أخبار لبنان
06:46
الرئيس عون: حصرية السلاح قرار نهائي... ولا تطبيع في السياسة اللبنانية
أخبار لبنان
06:46
الرئيس عون: حصرية السلاح قرار نهائي... ولا تطبيع في السياسة اللبنانية
5
خبر عاجل
11:27
تعيين اليسار النداف جعجع رئيسة مجلس ادارة مديرة عامة لتلفزيون لبنان وكل من جنان ملاط ومحمد نمر وشارل سابا وعلي قاسم وريما خداج أعضاء
خبر عاجل
11:27
تعيين اليسار النداف جعجع رئيسة مجلس ادارة مديرة عامة لتلفزيون لبنان وكل من جنان ملاط ومحمد نمر وشارل سابا وعلي قاسم وريما خداج أعضاء
6
أخبار لبنان
05:53
المالية تعتمد التبليغ الإلكتروني للمكلفين ابتداءً من 16 تموز 2025: مراجعة دورية لحساباتكم مطلوبة
أخبار لبنان
05:53
المالية تعتمد التبليغ الإلكتروني للمكلفين ابتداءً من 16 تموز 2025: مراجعة دورية لحساباتكم مطلوبة
7
حال الطقس
01:51
طقس حار ورطب يسيطر على لبنان...
حال الطقس
01:51
طقس حار ورطب يسيطر على لبنان...
8
خبر عاجل
07:40
مصدر في وزارة الإعلام السورية للإخبارية: لا صحة لما يتم تداوله عن نية لدى الحكومة السورية باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان وتؤكد الحكومة أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وضرورة معالجته بأسرع وقت من خلال القنوات الرسمية بين البلدين
خبر عاجل
07:40
مصدر في وزارة الإعلام السورية للإخبارية: لا صحة لما يتم تداوله عن نية لدى الحكومة السورية باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان وتؤكد الحكومة أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وضرورة معالجته بأسرع وقت من خلال القنوات الرسمية بين البلدين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More