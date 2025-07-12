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لبنان بين وفرة المياه وسوء إدارتها
الكاتب:
وسام نصرالله
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-12 | 13:28
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لبنان بين وفرة المياه وسوء إدارتها
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لبنان بين وفرة المياه وسوء إدارتها
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