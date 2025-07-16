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تعميم مصرف لبنان عن القرض الحسن تأكيد للمؤكد

لارا الهاشم الكاتب: لارا الهاشم
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-16 | 13:35
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تعميم مصرف لبنان عن القرض الحسن تأكيد للمؤكد
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تعميم مصرف لبنان عن القرض الحسن تأكيد للمؤكد

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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