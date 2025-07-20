زيارة ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع في يومها الأخير...

ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع في يومها الاخير ضمن زيارتها الثانية الى لبنان التي تنقلت فيها بين مختلف المناطق اللبنانية.



مواكبة الـLBCI كانت يومية لهذه الزيارة المباركة، فماذا في تفاصيل اليوم الاخير؟