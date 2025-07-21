أبرز المعطيات وما صرح به براك من السراي الحكومي…

في مباحثات هي الثالثة في بيروت، استهل الموفد الأميركي توم براك يومه مع رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي سلمه باسم الدولة اللبنانية مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهد به لبنان بشأن اتفاق وقف النار بدءًا من إعلان 27 تشرين الثاني 2024، حتى البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، مرورًا بشكل خاص بخطاب القسم.



وبحسب معلومات الـLBCI، ما من جديد في الملاحظات اللبنانية يترجم النوايا المتعلقة بحصر السلاح، وبراك طالب بترجمة النوايا إلى خطوات عملية.



هذه أبرز المعطيات وأبرز ما صرح به براك من السراي الحكومي...