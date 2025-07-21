أرسلان وضع بري في حقيقة الأجواء التي تحصل مع أهل جبل العرب في سوريا

حضرت التطورات في جبل العرب في سوريا بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان الذي قال من عين التينة انه وضع الرئيس بري في حقيقة الاجواء التي تحصل مع اهل جبل العرب في سوريا وانعكاس الامر وخطورته على استقرار سوريا وعلى لبنان.