"مؤتمر الذكاء الإصطناعي في لبنان 2025" بيومه الأول...

في مركز المؤتمرات والتدريب التابع لطيران الشرق الأوسط في مطار بيروت، بدأ اليوم الأول من "مؤتمر الذكاء الاصطناعي في لبنان 2025" الذي سيجوب في 5 مناطق لبنانية وهي بيروت، طرابلس، صيدا، زحلة وعالية في جولة تحت عنوان "باص الذكاء الاصطناعي".



ويجمع المؤتمر نخبة من الأكاديميين، المبتكرين، والشركات الناشئة من لبنان والدول العربية، بهدف تعزيز التحول الرقمي وتبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي.