جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل... هذا ما بحثته

في سبيل تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية داخل البرلمان اللبناني، عقدت هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل جلسة مشتركة اليوم للنظر في الطلب المقدم لرفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان، بالإضافة إلى تأليف لجنة تحقيق برلمانية خاصة بملف وزارة الاتصالات.وقد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة عدم تأجيل هذه الملفات، مشددًا على الإسراع في البت بها.وجاء الاجتماع في مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة، حيث تم الاتفاق على عقد جلسة للهيئة العامة يوم الأربعاء 23 تموز في الساعة 11 صباحًا.