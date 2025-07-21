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نقلة نوعية في Google Maps... بعد الاستعانة بالذكاء الإصطناعي

تقارير نشرة الاخبار
2025-07-21 | 13:44
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نقلة نوعية في Google Maps... بعد الاستعانة بالذكاء الإصطناعي
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نقلة نوعية في Google Maps... بعد الاستعانة بالذكاء الإصطناعي

 
 
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