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إلغاء مهرجان سياحي سنوي في صيدا.. باسم "التضامن مع غزّة"

غيدا فيّاض الكاتب: غيدا فيّاض
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-23 | 13:30
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إلغاء مهرجان سياحي سنوي في صيدا.. باسم "التضامن مع غزّة"
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إلغاء مهرجان سياحي سنوي في صيدا.. باسم "التضامن مع غزّة"

 
 
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