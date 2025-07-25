المديرة الإقليمية للمنظمة للـLBCI: حدّدنا أولويّات عملنا في لبنان

أفادت معلومات الـLBCI بأنّ منظمة الصحة العالمية حدّدت أولويّات عملها في لبنان.



وأوضحت المديرة الإقليمية للمنظمة في حديث خاص للـLBCI، أنّ وجودهم في لبنان لم يتأثر في التقليص الماديّ الذي تشهده المنظمة.



وأكدت أنّ حرص منظمة الصحة العالمية على محاربة الأوبئة وتأمين الادوية واللقاحات اللازمة سيكون بالتعاون مع جهات محلية.