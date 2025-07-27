الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس الجمهورية إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر ليومين... هذه التفاصيل

تقارير نشرة الاخبار
2025-07-27 | 13:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس الجمهورية إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر ليومين... هذه التفاصيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رئيس الجمهورية إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر ليومين... هذه التفاصيل

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

الجمهورية

الجزائر

زيارة

رسمية

تستمر

ليومين...

التفاصيل

LBCI التالي
عبارات ومصطلحات لزياد الرحباني باتت قاموسًا لدى اللبنانيين
من غنوا كلماته لسنوات يكتبون عنه اليوم... ومواقع التواصل تتحول لمساحة وداع لزياد!
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:01

أميركا والإتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق رسوم 15% على سلع التكتل

LBCI
اخبار البرامج
15:54

التنمية المستدامة... هكذا تساهم في تحسين أداء الشركات وتعزيز راحة الموظفين! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
15:41

وسائل إعلام: مقتل عدة أشخاص في حادث قطار بألمانيا

LBCI
آخر الأخبار
15:21

الشرطة الألمانية: أربعة قتلى وعدة جرحى إثر خروج قطار عن مساره في ألمانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:47

منافسات النسخة الأولى من رالي البترون تشهد فوزًا جديدًا لروجيه فغالي

LBCI
أخبار دولية
13:46

هل تملك "Truth Social" ما يكفي لتستمر وتثبت وجودها؟

LBCI
أخبار دولية
13:37

هدنة إنسانية يومية في غزة... وصفقة الأسرى ما زالت أمام تعقيدات وعقبات عديدة

LBCI
أمن وقضاء
13:34

دعارة، مخدرات، اطلاق نار… وأهالٍ يصرخون: كفى!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-07-14

مصرف لبنان يعلن إبرام اتفاقية تعاون مع شركة K2 Integrity الأميركية

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-13

شركة يسرائير للطيران تستكمل حاليًا عملية إخلاء ونقل طائراتها من مطار بن غوريون

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-26

مقدمة النشرة المسائية 26-07-2025

LBCI
فنّ
2025-05-05

مادونا تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة في عيد ميلاد حبيبها... هذا ما ارتدته! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:47

منافسات النسخة الأولى من رالي البترون تشهد فوزًا جديدًا لروجيه فغالي

LBCI
أخبار دولية
13:46

هل تملك "Truth Social" ما يكفي لتستمر وتثبت وجودها؟

LBCI
أخبار دولية
13:37

هدنة إنسانية يومية في غزة... وصفقة الأسرى ما زالت أمام تعقيدات وعقبات عديدة

LBCI
أخبار دولية
13:32

أحداث السويداء في جنوب سوريا لم تنته بعد…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

رئيس الجمهورية إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر ليومين... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

هذا تفاصيل كلام براك والإصرار الأميركي على إقرار مجلس الوزراء لمسألة سحب السلاح...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

زياد الإستثنائي... في محطات مشواره الأخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

زياد الرحباني.. بعيون اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

عبارات ومصطلحات لزياد الرحباني باتت قاموسًا لدى اللبنانيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:00

على أنغام أغنية "بلا ولا شي"... كارمن لبس توجه رسالة مؤثرة لزياد الرحباني: "صعبة كتير ما تكون موجود"

LBCI
صحف اليوم
02:54

رئيس الجمهورية: اسمي يوسف وليس مار يوسف وليست هناك عصا سحرية

LBCI
أخبار لبنان
04:26

براك: طالما أن "حزب الله" يحتفظ بسلاحه فلن تكفي الأقوال.. وعلى الحكومة و"الحزب" أن يتصرفا فورًا حتى لا يُحكم على لبنان بالبقاء في "جمود"

LBCI
أمن وقضاء
14:06

عملية سلب فاشلة في زوق مصبح!

LBCI
حال الطقس
04:40

الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية والرطوبة في ذروتها...

LBCI
أمن وقضاء
13:34

دعارة، مخدرات، اطلاق نار… وأهالٍ يصرخون: كفى!

LBCI
أخبار لبنان
06:41

الرئيس عون: إعلان زحلة مدينة عالمية للنبيذ إنجاز للبنان...

LBCI
رياضة
05:50

حادث في رأس نحاش البترونية ضمن المرحلة الأولى من بطولة لبنان في الرالي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More