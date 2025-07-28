في يوم وداعه... قصص خاصة عن زياد الرحباني رواها أصدقاؤه والمقرّبون منه

في يوم وداع زياد الرحباني، فتحت الـLBCI هواءها طيلة اليوم، لتكون مساحةً لذكريات وشهادات من القلب.



قصص خاصة عن زياد رواها أصدقاؤه والمقرّبون منه، روايات صادقة وعفوية، تماما كما كان هو.