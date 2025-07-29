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التعديلات الجديدة لقانون إصلاح المصارف... هذا ما يعنيك كمودع

ليا فيّاض الكاتب: ليا فيّاض
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-29 | 20:21
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التعديلات الجديدة لقانون إصلاح المصارف... هذا ما يعنيك كمودع
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التعديلات الجديدة لقانون إصلاح المصارف... هذا ما يعنيك كمودع

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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