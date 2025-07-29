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"سوريا هي المملكة العربية السعودية"…
الكاتب:
طوني مراد
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-29 | 20:25
مشاهدات عالية
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"سوريا هي المملكة العربية السعودية"…
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"سوريا هي المملكة العربية السعودية"…
*
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