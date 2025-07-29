في ليلة المتاحف... تحية خاصة لروح زياد الرحباني

تحتفي بيروت وبلدات لبنانية عدة اليوم، بليلة المتاحف، حيث ستُفتح أبواب الذاكرة والهوية أمام الزوار في دعوة إلى اكتشاف التراث والفن والتاريخ من جديد.



وفي هذه الليلة الثقافية الجامعة، ستوجه تحية خاصة لروح زياد الرحباني، الفنان الذي أصبح بحدّ ذاته جزءا من الذاكرة الوطنية.