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الرئيس عون عاد من الجزائر... وهذه حصيلة الزيارة

تقارير نشرة الاخبار
2025-07-30 | 16:17
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الرئيس عون عاد من الجزائر... وهذه حصيلة الزيارة
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الرئيس عون عاد من الجزائر... وهذه حصيلة الزيارة

عاد رئيس الجمهورية جوزاف عون الى بيروت عائدا من الجزائر في ختام زيارة استمرت يومين، أجرى في خلالها محادثات رسمية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وعدد من المسؤولين الجزائريين.

فماذا في حصيلة زيارة الرئيس عون الى الجزائر؟
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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