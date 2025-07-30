الرئيس عون عاد من الجزائر... وهذه حصيلة الزيارة

عاد رئيس الجمهورية جوزاف عون الى بيروت عائدا من الجزائر في ختام زيارة استمرت يومين، أجرى في خلالها محادثات رسمية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وعدد من المسؤولين الجزائريين.



فماذا في حصيلة زيارة الرئيس عون الى الجزائر؟