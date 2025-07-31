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إعتصام لعدد من المغتربين اللبنانيين في الشارع المقابل لساحة النجمة
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-31 | 07:21
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إعتصام لعدد من المغتربين اللبنانيين في الشارع المقابل لساحة النجمة
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إعتصام لعدد من المغتربين اللبنانيين في الشارع المقابل لساحة النجمة
بالتزامن مع جلسة مجلس النواب، إعتصم عدد من المغتربين اللبنانيين في الشارع المقابل لساحة النجمة، مطالبين الهيئة العامة بتعديل قانون الإنتخاب وإلغاء النواب الستة المخصصين لدائرة الإغتراب، وذلك تفاديًا للإجحاف والتمييز بين ناخب لبناني في لبناني وآخر في الإغتراب.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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