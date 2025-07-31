إعتصام لعدد من المغتربين اللبنانيين في الشارع المقابل لساحة النجمة

بالتزامن مع جلسة مجلس النواب، إعتصم عدد من المغتربين اللبنانيين في الشارع المقابل لساحة النجمة، مطالبين الهيئة العامة بتعديل قانون الإنتخاب وإلغاء النواب الستة المخصصين لدائرة الإغتراب، وذلك تفاديًا للإجحاف والتمييز بين ناخب لبناني في لبناني وآخر في الإغتراب.