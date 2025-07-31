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في ذكرى تطويبه وعيد مولده: هكذا ستحتفل اهدن بالطوباوي اسطفان الدويهي!

يارا ضرغام الكاتب: يارا ضرغام
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-31 | 13:42
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في ذكرى تطويبه وعيد مولده: هكذا ستحتفل اهدن بالطوباوي اسطفان الدويهي!
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في ذكرى تطويبه وعيد مولده: هكذا ستحتفل اهدن بالطوباوي اسطفان الدويهي!

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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