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إلى المالكين والمستأجرين.. هكذا عُدّل قانون الإيجارات غير السكنية
الكاتب:
غيدا فيّاض
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-01 | 13:22
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إلى المالكين والمستأجرين.. هكذا عُدّل قانون الإيجارات غير السكنية
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إلى المالكين والمستأجرين.. هكذا عُدّل قانون الإيجارات غير السكنية
*
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