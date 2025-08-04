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بركان في روسيا يستيقظ بعد سباتٍ تاريخي
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-04 | 13:44
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بركان في روسيا يستيقظ بعد سباتٍ تاريخي
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بركان في روسيا يستيقظ بعد سباتٍ تاريخي
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