باسيل زار شيخ العقل وشدد على أهمية التضامن في هذه الظروف

زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى وبحث معه الأوضاع في لبنان، اضافةً الى الأحداث الأخيرة في سوريا.



وأكد باسيل عدم السماح بأي مساس تجاه أي طائفة من مكونات هذا الوطن، مشددًا على العلاقة مع الدروز وعلى أهمية التضامن في هذه الظروف.