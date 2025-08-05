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المنتخب اللبناني في مواجهة قطر مع إنطلاق كأس آسيا

تقارير نشرة الاخبار
2025-08-05 | 14:19
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المنتخب اللبناني في مواجهة قطر مع إنطلاق كأس آسيا
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المنتخب اللبناني في مواجهة قطر مع إنطلاق كأس آسيا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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