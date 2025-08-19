أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إن لم تجد شريك حياتك بعد... فهذا التقرير خصص من أجلك
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-19 | 13:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
إن لم تجد شريك حياتك بعد... فهذا التقرير خصص من أجلك
0
min
إن لم تجد شريك حياتك بعد... فهذا التقرير خصص من أجلك
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
شريك حياتك
التقرير
التالي
معلومات للـLBCI: عملية خاصة لمخابرات الجيش… توقيف مطلوبين من المجموعات المتشدّدة في عين الحلوة
الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:33
براك وأورتاغوس إلتقيا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بباريس... والاجتماع تناول القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل
أخبار لبنان
16:33
براك وأورتاغوس إلتقيا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بباريس... والاجتماع تناول القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل
0
أخبار دولية
16:27
في المكسيك... العثور على 6 رؤوس بشرية مقطوعة على جانب طريق
أخبار دولية
16:27
في المكسيك... العثور على 6 رؤوس بشرية مقطوعة على جانب طريق
0
أخبار دولية
16:22
قتيل في انفجار ذخيرة من مخلفات الحرب الإسرائيلية على إيران
أخبار دولية
16:22
قتيل في انفجار ذخيرة من مخلفات الحرب الإسرائيلية على إيران
0
أخبار لبنان
16:14
وزير الزراعة: التحدّيات المناخية تُجبرنا على التعديل في الرزنامة الزراعية
أخبار لبنان
16:14
وزير الزراعة: التحدّيات المناخية تُجبرنا على التعديل في الرزنامة الزراعية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
حريق وغريق وجفاف... هذه هي حال دول عدة في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:42
حريق وغريق وجفاف... هذه هي حال دول عدة في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"بابا ترامب وقادة الإتحاد الأوروبي"
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"بابا ترامب وقادة الإتحاد الأوروبي"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
المتحف الوطني يفتقر إلى أبسط المقومات…
تقارير نشرة الاخبار
13:25
المتحف الوطني يفتقر إلى أبسط المقومات…
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-04-02
في اليوم العالمي للتوحد... علامات خفية تشير إلى الإصابة غير المشخصة
منوعات
2025-04-02
في اليوم العالمي للتوحد... علامات خفية تشير إلى الإصابة غير المشخصة
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-17
هكذا يتنقل مليونيرية العالم
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-17
هكذا يتنقل مليونيرية العالم
0
فنّ
2025-08-18
فانيسا هادجنز تستعرض حملها بطفلها الثاني بإطلالة عصرية (صورة)
فنّ
2025-08-18
فانيسا هادجنز تستعرض حملها بطفلها الثاني بإطلالة عصرية (صورة)
0
أخبار دولية
12:47
في إسبانيا... أكثر من 1100 حالة وفاة مرتبطة بموجة الحر الأخيرة
أخبار دولية
12:47
في إسبانيا... أكثر من 1100 حالة وفاة مرتبطة بموجة الحر الأخيرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:14
وزير الزراعة: التحدّيات المناخية تُجبرنا على التعديل في الرزنامة الزراعية
أخبار لبنان
16:14
وزير الزراعة: التحدّيات المناخية تُجبرنا على التعديل في الرزنامة الزراعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
حريق وغريق وجفاف... هذه هي حال دول عدة في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:42
حريق وغريق وجفاف... هذه هي حال دول عدة في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"بابا ترامب وقادة الإتحاد الأوروبي"
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"بابا ترامب وقادة الإتحاد الأوروبي"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إن لم تجد شريك حياتك بعد... فهذا التقرير خصص من أجلك
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إن لم تجد شريك حياتك بعد... فهذا التقرير خصص من أجلك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
المتحف الوطني يفتقر إلى أبسط المقومات…
تقارير نشرة الاخبار
13:25
المتحف الوطني يفتقر إلى أبسط المقومات…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
معاملات إلكترونية بدل الطوابير: الرقمنة تغير مشهد الإستيراد
تقارير نشرة الاخبار
13:18
معاملات إلكترونية بدل الطوابير: الرقمنة تغير مشهد الإستيراد
0
أخبار دولية
13:18
"كانت متجهة إلى لبنان"... ضبط شاحنة محملة بصواريخ غراد في حمص
أخبار دولية
13:18
"كانت متجهة إلى لبنان"... ضبط شاحنة محملة بصواريخ غراد في حمص
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:48
وزيرة التربية ترأست إجتماعا إداريا: اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعيا
أخبار لبنان
10:48
وزيرة التربية ترأست إجتماعا إداريا: اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعيا
2
أخبار لبنان
05:12
وزارة الداخلية تُحدّد توقيت سير الشاحنات في محافظات بيروت جبل لبنان والبقاع
أخبار لبنان
05:12
وزارة الداخلية تُحدّد توقيت سير الشاحنات في محافظات بيروت جبل لبنان والبقاع
3
اقتصاد
02:08
إليكم جدول أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:08
إليكم جدول أسعار المحروقات...
4
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ١٩-٨-٢٠٢٥
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ١٩-٨-٢٠٢٥
5
صحف اليوم
00:05
مصدر “الأنباء الكويتية”: الجانب الأميركيّ أراد إرسال تطمينات إلى “حزب الله” والبيئة الشيعية
صحف اليوم
00:05
مصدر “الأنباء الكويتية”: الجانب الأميركيّ أراد إرسال تطمينات إلى “حزب الله” والبيئة الشيعية
6
خبر عاجل
04:21
الجزيرة نقلًا عن يسرائيل هيوم: وزير الخارجية الإسرائيليّ وجّه رسالة رسمية إلى نظيره الأميركيّ مطالبًا إيّاه بوقف عمل قوات اليونيفيل
خبر عاجل
04:21
الجزيرة نقلًا عن يسرائيل هيوم: وزير الخارجية الإسرائيليّ وجّه رسالة رسمية إلى نظيره الأميركيّ مطالبًا إيّاه بوقف عمل قوات اليونيفيل
7
أخبار لبنان
00:12
مجلس الأمن الدوليّ يناقش تمديد ولاية “اليونيفيل” في لبنان: عزم لانسحاب القوة فتصبح الحكومة الضامن الوحيد
أخبار لبنان
00:12
مجلس الأمن الدوليّ يناقش تمديد ولاية “اليونيفيل” في لبنان: عزم لانسحاب القوة فتصبح الحكومة الضامن الوحيد
8
تقارير نشرة الاخبار
13:22
فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More