LBCI
LBCI

لبنان يترقب ما إذا كانت جلسة التجديد لـ"اليونيفيل" ستعقد اليوم... وهذه السيناريوهات المطروحة

تقارير نشرة الاخبار
2025-08-25 | 06:41
مشاهدات عالية
0min
لبنان يترقب ما إذا كانت جلسة التجديد لـ"اليونيفيل" ستعقد اليوم... وهذه السيناريوهات المطروحة

على وقع زيارة المبعوثين الأميركيين توم براك ومورغان أورتيغوس إلى بيروت اليوم، بعد جولة مباحثات أجرياها في إسرائيل حملت ورقة تسوية أمنية تشمل لبنان وسوريا وإسرائيل، يترقب لبنان ما إذا كانت الجلسة المخصصة للتصويت على التجديد لقوات "اليونيفيل" ستعقد اليوم في مجلس الأمن وما هي السيناريوهات المطروحة.

هذه التفاصيل...
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

يترقب

التجديد

لـ"اليونيفيل"

ستعقد

اليوم...

السيناريوهات

المطروحة

