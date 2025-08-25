هذه التفاصيل...

على وقع زيارة المبعوثين الأميركيين توم براك ومورغان أورتيغوس إلى بيروت اليوم، بعد جولة مباحثات أجرياها في إسرائيل حملت ورقة تسوية أمنية تشمل لبنان وسوريا وإسرائيل، يترقب لبنان ما إذا كانت الجلسة المخصصة للتصويت على التجديد لقوات "اليونيفيل" ستعقد اليوم في مجلس الأمن وما هي السيناريوهات المطروحة.