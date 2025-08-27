متري يوضح للـLBCI الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني على الجانب السوري

ملف الموقوفين في السجون اللبنانية تحرك من جديد.



أهالي الموقوفين نفذوا إعتصامًا أمام سجن رومية تحت عنوان "أطلقوا سراح الثورة السورية وأنصارها".



وفيما ينتظر لبنان تحديد موعد زيارة الوفد السوري الى بيروت، علمت الـLBCI من مصادر سورية أن وفدًا تقنيًا سيكون في بيروت يوم الاثنين لعقد إجتماع تحضيري للملفات التي ستبحث لاحقًا مع الوفد الموسع الذي لن يصل الى بيروت الخميس كما أشيع سابقًا.



في الموازاة، الوزير طارق متري يوضح للـLBCI الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني على الجانب السوري.