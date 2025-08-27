الأخبار
متري يوضح للـLBCI الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني على الجانب السوري

2025-08-27 | 13:30
0min
متري يوضح للـLBCI الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني على الجانب السوري

ملف الموقوفين في السجون اللبنانية تحرك من جديد. 

أهالي الموقوفين نفذوا إعتصامًا أمام سجن رومية تحت عنوان "أطلقوا سراح الثورة السورية وأنصارها".
 
وفيما ينتظر لبنان تحديد موعد زيارة الوفد السوري الى بيروت، علمت الـLBCI من مصادر سورية أن وفدًا تقنيًا سيكون في بيروت يوم الاثنين لعقد إجتماع تحضيري للملفات التي ستبحث لاحقًا مع الوفد الموسع الذي لن يصل الى بيروت الخميس كما أشيع سابقًا. 

في الموازاة، الوزير طارق متري يوضح للـLBCI الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني على الجانب السوري. 
 
 
