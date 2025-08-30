الأخبار
الرئيس نواف سلام للـLBCI: الورقة التي أقرتها الحكومة "لبنانية" ومتمسكون بورقة الأهداف... فما الذي سيقوله بري؟

لارا الهاشم الكاتب: لارا الهاشم
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-30 | 13:49
مشاهدات عالية
الرئيس نواف سلام للـLBCI: الورقة التي أقرتها الحكومة "لبنانية" ومتمسكون بورقة الأهداف... فما الذي سيقوله بري؟
0min
الرئيس نواف سلام للـLBCI: الورقة التي أقرتها الحكومة "لبنانية" ومتمسكون بورقة الأهداف... فما الذي سيقوله بري؟

 
 
أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

نواف سلام

الحكومة

ورقة الأهداف

بري

