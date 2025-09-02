الحكومة عمل على معالجة المسائل العالقة بين لبنان وسوريا... وهذا ما أوضحه متري للـLBCI

الحكومة اللبنانية التي تعمل على التقدم في اكثر من ملف، استهلت أمس معالجة المسائل العالقة بين لبنان وسوريا.



فنائب رئيس الحكومة طارق متري التقى في مكتبه وفدا سوريا يمثل عدد من الجهات الحكومية.



ومتري أوضح للـLBCI نتيجة المباحثات الاولية مشيرا الى ان هذا الوفد اتى تمهيدا لوفد سوري وزاري سيزور لبنان في وقت لاحق.