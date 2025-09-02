الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في سجن روميه تعددت الاسباب والنتيجة واحدة اوضاع صحية غير مشرّفة

لارا الهاشم الكاتب: لارا الهاشم
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-02 | 13:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في سجن روميه تعددت الاسباب والنتيجة واحدة اوضاع صحية غير مشرّفة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
في سجن روميه تعددت الاسباب والنتيجة واحدة اوضاع صحية غير مشرّفة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

روميه

تعددت

الاسباب

والنتيجة

واحدة

اوضاع

مشرّفة

LBCI التالي
الحكومة عمل على معالجة المسائل العالقة بين لبنان وسوريا... وهذا ما أوضحه متري للـLBCI
صحافة العالم تتضامن مع الشهداء الصحافيين في غزة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:45

وزير الخارجية الإسرائيلي: ماكرون يتدخل في صراع ليس طرفا فيه ويقوض استقرار المنطقة

LBCI
آخر الأخبار
15:33

ترامب: القوات الأميركية أطلقت النار على سفينة تحمل مخدرات بعد مغادرتها فنزويلا

LBCI
فنّ
15:30

عامر زيان يقف "وقفة بطل" (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
15:28

ماكرون: حركة الاعتراف بفلسطين لن يوقفها لا هجوم ولا محاولة ضم للأراضي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:33

المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات

LBCI
رياضة
13:25

رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية يرد على التوقيف الآسيوي الذي طاله

LBCI
أخبار لبنان
13:21

مبادرة "لا مزيد من الضحايا في الحضانات" بعد وفاة طفلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

200,000 نازح سوريّ غادروا لبنان في الـ2025 !

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-08-30

تدابير سير في كفردبيان غدا بمناسبة إقامة سباق للركض

LBCI
اقتصاد
02:13

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-28

مجلس الأمن يمدّد لليونيفيل لمرّة أخيرة حتى نهاية ٢٠٢٦ بالاضافة الى سنة لإتمام الإنسحاب...اليكم نصّ القرار

LBCI
أخبار دولية
07:50

قرارُ استدعاء حوالى 70 ألف جندي احتياطيّ يدخلُ حيز التنفيذ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:59

مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين

LBCI
أخبار دولية
13:33

المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات

LBCI
رياضة
13:25

رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية يرد على التوقيف الآسيوي الذي طاله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

في سجن روميه تعددت الاسباب والنتيجة واحدة اوضاع صحية غير مشرّفة

LBCI
أخبار لبنان
13:21

مبادرة "لا مزيد من الضحايا في الحضانات" بعد وفاة طفلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

200,000 نازح سوريّ غادروا لبنان في الـ2025 !

LBCI
أخبار لبنان
13:20

الحجار: لن نرضى بان يتم العبور في لبنان لاي عمليات تهريب مخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

مصرف لبنان يعيد التذكير بالقرض الحسن..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

جلسة مناقشة خطة الجيش قائمة حتى إشعار آخر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
01:52

مصرف لبنان: أصدرنا التعميم 170 بهدف واضح وصريح

LBCI
اقتصاد
02:13

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
04:04

بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت

LBCI
أمن وقضاء
10:09

توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..

LBCI
أمن وقضاء
06:57

ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود

LBCI
اقتصاد
03:28

الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا

LBCI
خبر عاجل
06:57

معلومات للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع لعقد لقاءات أمنية سريعة وستقتصر لقاءات أورتيغاس بالمسؤولين الأمنيين اللبنانيين فقط وليس بالقادة السياسيين

LBCI
أمن وقضاء
05:12

أمن الدولة: توقيف شخصَين لترويجهما المخدرات على طريق عام رميش - عين إبل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More