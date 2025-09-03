الأخبار
أشغال تعبيد على أوتوستراد المنصف نهارًا تثير تساؤلات حول توقيتها وأسبابها
الكاتب:
غيدا فيّاض
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-03 | 13:46
مشاهدات عالية
أشغال تعبيد على أوتوستراد المنصف نهارًا تثير تساؤلات حول توقيتها وأسبابها
أشغال تعبيد على أوتوستراد المنصف نهارًا تثير تساؤلات حول توقيتها وأسبابها
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
تعبيد
أوتوستراد
المنصف
نهارًا
تساؤلات
توقيتها
وأسبابها
آخر الأخبار
آخر الأخبار
15:12
تلفزيون سوريا: إنفجار سيارة مفخخة قرب مدخل حي المزة في العاصمة السورية ولا أنباء عن إصابات
15:10
سلسلة غارات إسرائيلية على قرى جنوبية عدة بينها طير حرفا وعدلون والجبين وأنصارية
15:08
"ملكة الكيتامين" في لوس أنجلوس تعترف بتوريد المخدر الذي تسبب بوفاة النجم ماثيو بيري
14:58
الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي وعلى علو منخفض في أجواء الجنوب
أخبار دولية
13:54
ثلاثمئة ألف حساب إلكتروني تضليلي يستهدف سوريا... والسلطات ترد من حلب
تقارير نشرة الاخبار
13:51
معرض "صُنع من قلب لبنان 2025"... موعد مع التميز والإنتاج
تقارير نشرة الاخبار
13:49
هبات جديدة للنقل المشترك… والتكييف يبقى التحدي الأبرز
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بعد سبعة أعوام من المعاناة... بشرى سارة لأبناء الشمال
آخر الأخبار
15:12
تلفزيون سوريا: إنفجار سيارة مفخخة قرب مدخل حي المزة في العاصمة السورية ولا أنباء عن إصابات
أخبار دولية
2025-07-28
أوكرانيا: إصابة 8 أشخاص في هجوم جوي روسي على كييف
آخر الأخبار
2025-05-06
رويترز عن متحدث عسكري باكستاني: الهند هاجمت قبل قليل باكستان في 3 مواقع بصواريخ
أخبار لبنان
09:06
أدرعي: هاجمنا موقعًا يستخدمه حزب الله لإنتاج وسائل لإعادة بناء قدراته العسكرية في جنوب لبنان
أخبار دولية
13:54
ثلاثمئة ألف حساب إلكتروني تضليلي يستهدف سوريا... والسلطات ترد من حلب
تقارير نشرة الاخبار
13:51
معرض "صُنع من قلب لبنان 2025"... موعد مع التميز والإنتاج
تقارير نشرة الاخبار
13:49
هبات جديدة للنقل المشترك… والتكييف يبقى التحدي الأبرز
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أشغال تعبيد على أوتوستراد المنصف نهارًا تثير تساؤلات حول توقيتها وأسبابها
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بعد سبعة أعوام من المعاناة... بشرى سارة لأبناء الشمال
أخبار دولية
13:16
نتنياهو يهدد بخطة جديدة لغزة وسط تصاعد الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:12
الـBBC تفتح ملف الإمام موسى الصدر: صورة غامضة وخُصل شعر مفقودة
تقارير نشرة الاخبار
13:05
كيف تقيّم اليونيفيل الاعتداء الإسرائيلي الذي وصفته بالأخطر منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:02
جلسة الجمعة قائمة بجدول أعمال موسع
1
أمن وقضاء
09:19
توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان
2
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥
3
أمن وقضاء
09:32
أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت
4
أمن وقضاء
07:22
نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها
5
اقتصاد
08:25
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
6
أمن وقضاء
06:16
حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم
7
أخبار لبنان
04:11
بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية
8
أخبار لبنان
02:24
جولة لوفد وزاري وأمني على المعابر الحدودية الشمالية
